"Breathe", la vie plus forte que le handicap

Années 50. Robin (Andrew Garfirld) et Diana (Claire Foy) se rencontrent. Le coup de foudre est instantané. Alors que la vie s'écoule doucement pour les deux tourtereaux, Robin est soudainement pris de vertige lors d'un voyage en Afrique. Il n'arrive plus à respirer. La polio vient de le terrasser à l'âge de 28 ans. Le jeune homme va se retrouver cloué dans un lit, paralysé, sous respirateur artificiel. Les médecins l'annoncent : Robin n'a plus que quelques mois à vivre. Attendre la fin inéluctable, renoncer ? Hors de question. Diana va pousser son mari à se battre et à sortir de sa condition mortifère.

C'est une histoire méconnue, une histoire vraie. Celle de Robin Cavendish qui deviendra l'un des plus fervents défenseurs des handicapé.e.s et qui changera la vie de milliers de personnes à travers le monde, notamment grâce à sa "chaise qui respire". Le film Breathe, qui sort ce 1er novembre en e-cinéma, retrace son destin exceptionnel. Et c'est l'acteur-réalisateur Andy Serkis (dont on connaît le génie à travers ses performances en motion capture comme Gollum dans Le Seigneur des Anneaux ou encore le singe César dans La Planète des singes) qui se retrouve derrière la caméra pour brosser ses années de combat.

La bonne surprise de ce long-métrage ? Eviter les écueils du pathos. Loin du mélodrame attendu, Breathe dégage un souffle de vie et d'espoir. Car c'est porté par l'amour et l'amitié que le courageux Robin va refuser le confinement des murs de l'hôpital et se réinventer en dépit de son lourd handicap. Entre fêtes déguisées et escapades improbables, le film se révèle léger et charmant.