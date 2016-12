Poupée à allaiter : le jouet "sexualisant" que les Américaines n'auront pas à Noël Dans cette photo : Janet Jackson

Cette poupée qu'on allaite devait permettre aux petites filles de s'identifier encore un peu plus à leur maman et, surtout, promouvoir l'allaitement maternel. Mais en franchissant l'Atlantique, The Breast Milk Baby a déclenché l'ire de l'Amérique puritaine qui voit dans ce jouet un outil de sexualisation des fillettes.