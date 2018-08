Amputée des deux jambes, cette fillette de 7 ans devient égérie de River Island

Depuis, la fillette a défilé pour la Fashion Week de Londres et pose pour la ligne de vêtements de sport de River Island. La marque anglaise avait choisi des enfants handicapés pour l'une de ses récentes campagnes.

Un porte-parole de la marque explique ce choix : "Nous choisissons les mannequins qui correspondent le mieux à notre brief. Pour la nouvelle ligne "RI ACTIVE", nous voulions un modèle qui ait beaucoup d'énergie et qui porte bien les vêtements de sport. Daisy-May Demetree correspondait parfaitement. En plus d'avoir une super personnalité, Daisy-May adore tous les sports."

Le parcours et la force de Daisy inspirent : elle réunit maintenant plus de 3100 abonnés sur son compte Instagram où elle reçoit de nombreux messages d'encouragement. On la voit jouer avec ses frères et soeurs, Morgam 17 ans, Charlie 12 ans et Ella dix ans. Ses followers louent sa positivité et son énergie. Elle a même eu une nouvelle supportrice récemment en la personne du mannequin Tess Holliday, qui lui a laissé un petit commentaire sous l'une de ses photos pour lui dire à quel point elle apprécie son travail.