"Christmas Ever After", le film de Noël qui visibilise (enfin) les personnes handicapées

Une romancière solitaire, un étranger qui débarque en ville, et un amour qui s'écrit, peu à peu, sous les guirlandes et la neige. Résumé ainsi, Christmas Ever After ressemble à n'importe quel (télé)film des fêtes, de ceux qui encombrent nos trop longs après-midis hivernaux. Oui mais voilà, cette production télévisuelle diffusée le 6 décembre dernier sur la chaîne américaine Lifetime n'est pas vraiment comme les autres.

Non, elle est (beaucoup) plus inclusive. Lizzi Simmons, l'écricaine en question, est en fauteuil roulant. Et c'est une vraie héroïne romantique. Loin des préjugés et stigmatisations propres au traitement des personnages en situation de handicap, le réalisateur Pat Kiely souhaitait proposer une protagoniste handicapée "confiante, ambitieuse et désirable", comme le rapporte avec enthousiasme ce reportage du magazine en ligne Salon.

Et pour incarner Lizzi, une femme épatante : Ali Stroker, artiste en fauteuil roulant, comme l'est son avatar fictionnel. L'an dernier, Stroker est devenue la première interprète en fauteuil roulant à se voir sacrée aux Tony Awards pour sa performance dans le musical Oklahoma. Lui attribuer ce rôle témoigne d'une cohérence des plus rares dans l'industrie du spectacle, où les principales concernées sont rarement visibilisées dans les castings.

"A l'inverse, Pat Kiely était tellement ouvert à toutes mes suggestions que je me suis dit que cela rendrait forcément l'histoire plus authentique", se réjouit la comédienne. Un fait exceptionnel, donc.

Inspirer "les petites filles handicapées"