Ces élèves en situation de handicap ne pourront pas faire leur rentrée

"Mon fils n'a rien. Même le rectorat, le médecin du rectorat et l'ancien établissement scolaire ne sont pas capables d'aider et de trouver une solution. Il faut attendre la rentrée pour espérer des désistements ! Impossible de compléter les voeux pour élargir l'orientation et avoir une chance de scolarisation dans une voie qui lui convient mieux", déplore la mère de Valentin, 15 ans. Scolarisation inadaptée, à temps partiel, ou tout simplement inexistante, solutions de recours maigres ou fantoches, communication impossible... Les soucis abondent.

Les parents de Julien P, 15 ans, en attestent : "On a changé de région et notre fils se retrouve sans lycée. Son stress est au maximum, il tourne autour de la maison en marmonnant. Et nous parents on téléphone au rectorat, on envoie des mails, on a saisi le médiateur de l'Education nationale. Aucune réponse".

Même son de cloche pour les parents de Ziyan, 5 ans. "Chaque structure a toujours une excuse : pas le profil, pas du même département... Et dans le même département, ils estiment que c'est trop loin de notre domicile. Pas de place... Trop jeune. On nous a tout sorti ! Alors qu'il s'agit de structures soi-disant adaptées. Voilà. A peine 5 ans et déjà complètement exclu de partout. Obligé de rester à la maison avec maman", nous racontent-ils.

Un état des lieux déplorable. Et encore, précise Luc Gateau, président de l'Unapei, "ces témoignages ne sont que la partie émergée de l'iceberg". A l'aube de septembre, l'Unapei interpelle le gouvernement et en appelle à l'établissement d'un environnement scolaire adapté et accessible. Cela passe par une meilleure sensibilisation du handicap, un accompagnement "sans rupture" et réfléchi des élèves et de leurs familles, mais aussi à une collaboration renforcée entre l'Education nationale et le secteur médico-social. Histoire d'éviter le fiasco total.

"Rien n'a changé en France en 20 ans. Le handicap est un parcours du combattant quasi constant", s'attriste encore une internaute. "Les familles sont épuisées, abandonnées, ne se sentent pas entendues", tacle de son côté l'Unapei. Gageons que ces témoignages puissent changer la donne des mois après un confinement national qui, comme le rappelle la fédération, n'a fait qu'exacerber la fatigue et l'isolement des principaux concernés.